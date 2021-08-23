Кулеба: Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта Кабула до прекращения полетов

Последний гражданский самолет из Кабула был украинский.

Модерируя саммит Крымской платформы, я постоянно отвлекался на телефон. Потому что весь день вчера, ночь и утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула. На каждые 10 проблем, которые мы решали, появлялось еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США: после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше.

Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей. Прямо во время саммита я доложил об этом президенту, потому что для него вопросы людей всегда важнее любого другого.

Если бы не вывезли сейчас, неизвестно, сколько пришлось бы еще ждать. Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней.

И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта до прекращения полетов.

Вы имеете все основания быть благодарными каждому украинскому дипломату, который занимался организацией этой операции, – особенно моему заместителю Евгению Енину, директору консульского департамента Роману Горяйнову и послу Украины в Таджикистане Василию Серватюку.

Мы знаем о еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения. К нам также обращаются другие государства с просьбой помочь эвакуировать их граждан.

Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шесть топ-приоритетов стратегии внешней политики. Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказывает этот принцип конкретными действиями.

И свои территории мы тоже никогда не бросаем. Поэтому символично, что сегодня мы вернули людей и сделали исторический шаг в деле возвращения Крыма.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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