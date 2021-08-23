 

В перинатальном центре в Запорожье ребенок получил ожоги сразу после рождения – полиция

23.08.2021, 18:50, Новости дня
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Об ожогах у дочери правоохранителям сообщил житель Запорожья 1993 года рождения.

“Предварительно установлено, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. В результате ребенок получил ожоги спины первой степени и ягодиц второй степени”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас “состояние ребенка стабильное”.

“Указанные сотрудницы перинатального центра отстранены от выполнения своих профессиональных обязанностей на период проведения заведением служебного расследования”, – подчеркнули в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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