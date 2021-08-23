Курс биткоина пересек отметку в $50 тыс. впервые с мая
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За сутки криптовалюта подорожала на 2,08%. По состоянию на 19.00 стоимость биткоина составила $49,6.
Скриншот: coindesk.com
Как отмечает CNBC, стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с мая.
Контекст:
Стоимость криптовалюты биткоин 20 июля упала до менее чем $30 тыс., впервые с 22 июня. Причиной этого стала большая распродажа на мировых фондовых рынках.
26 июля биткоин вырос почти до $40 тыс.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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