Курс биткоина пересек отметку в $50 тыс. впервые с мая

За сутки криптовалюта подорожала на 2,08%. По состоянию на 19.00 стоимость биткоина составила $49,6.

Скриншот: coindesk.com

Как отмечает CNBC, стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с мая.

Контекст:

Стоимость криптовалюты биткоин 20 июля упала до менее чем $30 тыс., впервые с 22 июня. Причиной этого стала большая распродажа на мировых фондовых рынках.

26 июля биткоин вырос почти до $40 тыс.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—