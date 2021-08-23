 

Курс биткоина пересек отметку в $50 тыс. впервые с мая

23.08.2021, 18:50, Новости дня
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За сутки криптовалюта подорожала на 2,08%. По состоянию на 19.00 стоимость биткоина составила $49,6.

Скриншот: coindesk.com

Как отмечает CNBC, стоимость биткоина превысила $50 тыс. впервые с мая.

Контекст:

Стоимость криптовалюты биткоин 20 июля упала до менее чем $30 тыс., впервые с 22 июня. Причиной этого стала большая распродажа на мировых фондовых рынках.

26 июля биткоин вырос почти до $40 тыс.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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