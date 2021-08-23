Фукуяма: Аннексия Крыма – трагический эпизод в истории соблюдения прав человека

“Мне бы хотелось сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать эту инициативу. Мне бы хотелось вставить Крым в более глобальный контекст. Полностью понятно, что аннексия Крыма – трагический эпизод в истории соблюдения прав человека, особенно, когда речь идет о населении полуострова и крымских татар”, – подчеркнул Фукуяма.

Он назвал аннексию Крыма частью геополитических соревнований между авторитарным режимом и либеральной демократией.

“Количество демократических государств росло с 1991 года примерно до 2008 года. Украина была частью этого процесса. В конце первого десятилетия XXI века мы увидели, что этот рост начал спадать”, – отметил философ.

Он сослался на данные неправительственной организации Freedom House, которая заявила о том, что в 2020 году произошел значительный откат в соблюдении демократических прав и свобод из-за пандемии COVID-19.

“Это связано с тем, что большинство антиемократических сил были уверены в себе. Мне кажется, что два самых крыпных – Россия и Китай – сыграли в этом большую роль. Они консолидировали внутреннюю власть режима и активно проектируют влияние на внешний мир”, – подчеркнул Фукуяма.

По его словам, аннексия полуострова состоялась в результате “жестокого нарушения международных норм и прав человека”.

“Это стало новой формой внешней политики России. Поэтому мне кажется, что Украина сейчас является нашим основным фронтом борьбы всех стран, которые борются против диктатуры. Россия видит, что успех Украины является угрозой для внутреннего порядка РФ”, – считает профессор.

Он отметил важность поддержки внешней политики Украины и возвращения Крыма.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

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