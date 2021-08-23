В РФ задумались о проведении форума по диверсификации ОПК

В РФ может появиться отдельный форум, на котором будет обсуждаться диверсификация оборонно-промышленного комплекса, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2021».

«Нужно подумать о проведении постоянно действующего собственного форума, где можно было бы осуществлять более тесный контакт производителей и потенциальных заказчиков. Приглашать на него предприятия», – цитирует Борисова ТАСС.

Предложение о создании такого мероприятия высказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев, его поддержал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я бы хотел предложить рассмотреть возможность проведения отдельного форума, связанного и с диверсификацией, и со встречей гражданской продукции оборонного комплекса страны и потребителей в широком смысле этого слова, включая в том числе и, возможно, зарубежных контрагентов», – сообщил Лихачев.