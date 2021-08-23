Назван топ-5 самых востребованных бюджетных автомобилей с пробегом

Эксперты издания NJcar составили ТОП-5 наиболее востребованных у россиян бюджетных автомобилей с пробегом. Эти машины массово покупаются, несмотря на некоторую степень износа транспортных средств.

Открывает рейтинг сразу две модели от южнокорейских производителей, Kia Rio и Hyundai Solaris. Оба автомобиля оборудованы двигателями на 1,6 литра линейки G4FC. Ресурс силовых установок этих моделей превышает отметку в 300 тысяч километров.

Далее в списке разместились кроссовер от японской компании Suzuki SX4, который выпускался с 2009 по 2014 годы с мотором внутреннего сгорания на 1,6 литра. Следующую позицию заняли две модели от французской Renault, Logan и Sandero, обе машины оснащены двигатели типа H4М с вместительностью 1,6 литра и механической коробкой передач.

Японская Nissan Tiida получила от создателей рейтинга серебро, под ее капотом тоже 1,6-литровый силовой агрегат. Установка HR16DE работает в паре с механической коробкой передач и обеспечивает ресурс до 350 тысяч километров хода.

Золото в ТОП-5 получила модель Corolla от японской Toyota с таким же 1,6 литровым ДВС марки 1ZR-FE. Такое транспортное средство, как пишет «Ньюинформ», легко преодолевает без существенных поломок 400—километровую черту.