 

Ольга Бузова в прозрачной тунике оголила ягодицы на «Новой волне»

23.08.2021, 18:46, Разное
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Ольга Бузова продолжает удивлять публику своими нарядами на конкурсе «Новая волна». На днях она появилась в белом «свадебном» платье, а вчера вышла на сцену в голубой тунике, которая едва прикрывала ягодицы.
Наряд состоял из голубого боди, усыпанного стразами и пайетками, а также прозрачной туники в тон. На ногах у певицы были надеты голубые чулки со шнуровкой и босоножки на высоком каблуке.

Изображение взято с: vk.com/olgabuzova
К слову, данный наряд Бузова выбрала для совместного выступления с Димой Биланом, о котором давно мечтала. Поклонники смогли разглядеть ее ягодицы не только во время позирования перед камерами, но и во время номера на сцене.

Источник: radiokp.ru



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