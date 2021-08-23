 

Более миллиона россиян примут участие в онлайн-выборах в Госдуму

23.08.2021, 18:40, Разное
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Выборы в Государственную Думу РФ пройдут по всей стране 19 сентября. Однако жители Москвы и ряда российских регионов смогут избрать депутатов не только традиционным способом, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с 17 по 19 сентября. Об особенностях функционирования системы онлайн-голосования рассказал один из ее создателей, директор по продукту Waves Enterprise Артем Калихов.

По данным портала “НОМ”, ДЭГ будет применяться на выборах в семи субъектах РФ. На сегодняшний день онлайн-формат голосования выбрали более миллиона россиян. Меж тем, у избирателей возникают вопросы о безопасности дистанционного формата.

Эксперт подчеркнул, что результаты голосования будут зашифрованы в базе данных электронной платформы и защищены с помощью особого ключа шифрования. Расшифровка данных начнется после окончания голосования, при этом анонимность участников сохранится. Калихов отметил, что технология, применяемая в ДЭГ, работает на суммирование бюллетеней, то есть значение имеет только отметка, за кого проголосовал гражданин, а не его личные данные.

“Мы в нашем криптографическом протоколе применяем технику гомоморфного шифрования, которая позволяет нам складывать наши бюллетени без их расшифровывания”, – уточнил Калихов.

Специалист также отметил, что технология ДЭГ препятствует возможности проголосовать более одного раза. Он подчеркнул, что система подсчета голосов гарантирует избирателям право на тайное голосование. По словам эксперта, “нет никакой необходимости расшифровывать и узнавать какие-то подробности, каким образом кто, как и за кого голосовал”.

Калихов обратил внимание на высокую надежность системы онлайн-выборов. Эксперт уверен, что ДЭГ выдержит большое количество одновременно голосующих пользователей. Он уточнил, что система прошла необходимые нагрузочные тесты.



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