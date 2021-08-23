Курортные романы: как их заводят в отпуске разные знаки зодиака

Отпуск является тем временем, когда можно в полной мере насладиться солнцем, морем и отпуском. Некоторые люди, отправляясь в отпуск, не прочь закрутить курортный роман. Это может привести к прочным отношениям, а может просто остаться приятным воспоминанием. Вот как относится к курортному роману каждый знак зодиака.

Овен

Овны обожают с головой окунаться в самые настоящие приключения, и их привлекает идея курортного романа. Небольшую интрижку на отдыхе могут позволить себе не только свободные представители знака, но и те, кто состоит в отношениях или даже связан узами брака.

Темпераментные и страстные Овны должны быть осторожными, так как они могут столкнуться с последствиями, которые окажутся не совсем приятными.

Телец

Тельцы достаточно основательные и серьезные, они не всегда понимают то, зачем им нужны отношения, которые совершенно ни к чему не приведут.

Однако если они свободны и не состоят ни в каких отношениях, то могут быть совсем не против курортного романа. Но Телец никогда не станет инициатором знакомства. Он будет ждать, пока к нему кто-то подойдет и познакомится.

Близнецы

Это самые настоящие мастера флирта. Для них очень важно общение, даже больше, чем какие-то отношения. На курорте они обычно находятся в самом центре внимания.

Близнецы достаточно влюбчивые, именно поэтому они совсем не против мимолетного курортного романа и несерьезных отношений. Однако стоит проявлять некоторую осторожность.

Рак

Раки всегда готовы встретить свою вторую половинку и построить серьезные отношения. Даже на курорте они способны серьезно влюбиться и привязать к себе понравившегося человека. Раки, которые состоят в браке, против курортных романов и мимолетных отношений.

Лев

Львы по своей натуре являются самыми настоящими лидерами, и если они захотят завести отношения на курорте, то обязательно это сделают, особо не задумываясь.

На отдыхе у представителей этого знака может быть множество поклонников и это доставляет им настоящее удовольствие.

Дева

Девы не относятся к тем людям, которые будут искать кратковременное удовольствие. Им совершенно не интересны курортные романы и то, что быстро заканчивается. Они мечтают о самой настоящей любви и желают истинной романтики, поэтому не будут заводить отношения с первым попавшимся.

Даже если кто-то понравится Деве, то человек этого знака всегда будет очень долго присматриваться к избраннику, прежде чем перейти к романтическим отношениям.

Весы

Это достаточно общительный и дружелюбный знак. Они очень обаятельные, поэтому к ним сильно тянет. У Весов много поклонников, а потому есть шанс с головой окунуться в курортный роман. Весам стоит помнить о том, что зачастую отношения на отдыхе не приводят ни к чему серьезному.

Скорпион

Скорпионы любят новые знакомства, поэтому курортный роман может стать для них самым настоящим приключением, о котором они будут с радостью вспоминать. Порой флирт может перерасти во что-то более серьезное.

Скорпионы практически мгновенно обзаводятся целой армией поклонников и готовы завести не один, а сразу несколько романов. При этом желательно, чтобы присутствовал самый настоящий накал страстей.

Стрелец

Стрельцам не всегда нужны серьезные отношения. Порой им достаточно чего-то несерьезного и легкого. Им очень нравятся курортные романы, так как они наполнены чувствительностью.

У Стрельцов нет намерения построить серьезные отношения, но при этом они на отдыхе находят новых знакомых, с которыми могут длительное время поддерживают отношения.

Козерог

Козероги достаточно сложно принимают отказы. Если ими овладевают страстные чувства, то они считают, что их избранник также пылает страстной любовью. Поэтому курортные романы зачастую заканчиваются не так, ему этого хотелось бы.

Если Козерог находится в отношениях или состоит в браке, то не стоит ожидать от него взаимности.

Водолей

Водолеи просто обожают курортные романы, так как благодаря им они поднимают свою самооценку. Он любит, когда на него обращают внимание.

Водолеи очень остроумны, приятны в общении и могут с легкостью принять участие в совершенно любой авантюре. Они смогут построить крепкие отношения, если встретят близкого по духу человека.

Рыбы

Рыбам может быть сложно разобраться в своих чувствах. Они очень эмоциональные, но не понимают того, что именно хотят получить.

Рыбам достаточно сложно построить гармоничные и серьезные отношения на курорте. К концу отпуска они зачастую разочаровываются.