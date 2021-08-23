В МВД попросили мигрантов урегулировать правовой статус до октября

Иностранцам в РФ необходимо урегулировать свой правовой статус до 30 сентября, когда закончатся послабления в связи с пандемией, сообщили в МВД.

По указу президента иностранцы и лица без гражданства, приехавшие до 15 марта 2020 года в Россию, и не имеющие на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, могут обратиться в МВД для урегулирования положения.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации в связи с приближением окончания срока действия обозначенных норм указа, предотвращения очередей в миграционных центрах и территориальных органах МВД России, рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно, а также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки – после полудня», – сообщается на сайте «МВД медиа».

Ранее в МВД сообщали, что в РФ сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств.