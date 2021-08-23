 

В МВД попросили мигрантов урегулировать правовой статус до октября

23.08.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИностранцам в РФ необходимо урегулировать свой правовой статус до 30 сентября, когда закончатся послабления в связи с пандемией, сообщили в МВД.

По указу президента иностранцы и лица без гражданства, приехавшие до 15 марта 2020 года в Россию, и не имеющие на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, могут обратиться в МВД для урегулирования положения.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации в связи с приближением окончания срока действия обозначенных норм указа, предотвращения очередей в миграционных центрах и территориальных органах МВД России, рекомендует иностранным гражданам и лицам без гражданства обращаться за получением документов заблаговременно, а также выбирать время посещения в часы меньшей нагрузки – после полудня», – сообщается на сайте «МВД медиа».

Ранее в МВД сообщали, что в РФ сейчас находятся более 700 тыс. нелегальных мигрантов из стран Содружества Независимых Государств.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Названы утренние ритуалы, помогающие продуктивно провести день

25.08 / Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе

04.07 / Захваченный схиигуменом Сергием уральский женский монастырь открылся

13.07 / Сенатор Круз прокомментировал санкции, которые КНР ввела против него

07.07 / В ФСБ России заявили, что задержанный советник главы “Роскосмоса” Сафронов работал на “одну из спецслужб НАТО”

17.12 / Pfizer отреагировала на госпитализацию медработника после вакцинации в США

08.08 / Теории заговоров и протест против власти — антимасочное движение набирает силу по всему миру

13.06 / В Украине за сутки сделали 34,9 тыс. прививок от COVID-19

25.07 / В Украине завершили вакцинацию от коронавируса 1,7 млн человек

08.07 / N-TV – рекордные температуры от России до Канады — не совпадение, а тенденция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика