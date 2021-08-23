 

Пентагон допустил причастность талибов к стрельбе у аэропорта Кабула

23.08.2021, 18:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМинистерство обороны США пока не может с уверенностью заявить, кто открыл огонь у аэропорта Кабула, не исключается версия, что это сделал кто-то из участников движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы не можем исключать, кем был [открывший огонь] враждебно настроенный субъект», – сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, может ли американская сторона с уверенностью заявить, что это не кто-то из талибов, передает ТАСС.

Он добавил, что пока неизвестно, когда у Пентагона будет больше данных об инциденте.

Ранее в результате перестрелки недалеко от аэропорта Кабула погиб служащий афганских сил безопасности и трое пострадали.

Движение «Талибан» (запрещено в России) попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения.

Напомним, боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Руководство «Талибана» (запрещено в России) начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства».



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