 

Российскому сенатору Косачеву закрыли въезд на Украину

23.08.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВице-спикеру Совфеда Константину Косачеву отказали во въезде в Харьков на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной, хотя поездка носила гуманитарный и частный характер.

«Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер – только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем – грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд на Украину (о чем я, кстати, не знал)», – сообщил Косачев в Facebook.

Украинская сторона согласна снять запрет для въезда в случае «прекращения российской агрессии», «деоккупации Крыма, Севастополя и Юго-Востока» и «компенсации причиненных убытков».

«Ну что тут скажешь… Мерзко от ощущения, что в нынешней украинской власти засели деятели без совести и без памяти, без души и без сердца. Обнадеживает, что в украинском обществе, в данном случае – в Харьковской области, людей с сердцем и с душой, сохраняющих память и живущих по совести, по-прежнему много», – добавил Косачев.

Ранее СБУ запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову сроком на три года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Запущен единый реестр малых и средних предприятиях, получивших господдержку

31.07 / В Иране сообщили, что согласны выплатить Украине компенсацию за сбитый пассажирский самолет

27.11 / В Черном море произошел разлив нефтепродуктов, но Администрация морпортов скрыла это – глава Госэкоинспекции

26.10 / Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных возле Марьинки – штаб ООС

20.01 / В Харькове СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению боевых пистолетов

12.01 / Мнения: Шесть причин, по которым я не поверил Кураеву

28.06 / “Ешь богатых!”: Америку раздирают противоречия

01.07 / Символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

22.12 / Посол рассказал, обсуждают ли в ЕС снятие ограничений на въезд с граждан третьих стран

26.03 / В Мавритании мужчина пробрался в самолет и угрожал сжечь его

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика