Мнение: Танк и намаз

Под Волгоградом нашли танк. Нормальный такой танк, современный Т-90. Вполне пригодный….

К месту, где обнаружился забытый танк выехали журналисты. И написали: «Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охраняется, но пока не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежат инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и дорогостоящая оптика прицелов и перископа».

Еще одна цитата: «Танк буквально «врос» в местность, это видно по следам. Он весь в пыли. Это довольно странное зрелище: идешь по степи, и вдруг — танк».

Из штаба округа просочилась информация, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, но потом они все ушли на намаз. Хорошие солдаты оказали. Могли бы не уйти, а поехать на танке. Но солдаты оказались сознательными, не стали гнать танк к мечети….

Фотографии отсюда

—