Мнение: О страшном кризисе в Москве у москвичей

Вот и свершилось! Дальнее и ближнее Замкадье могут заказывать туш и закатывать банкет. Тьма накрыла ненавистный им Ершалаим. В смысле, большой и мрачный #кризис накрыл Москву и особенно – москвичей.

Маркер сего события верный. Стопроцентный. Так что и сомнений тут нет никаких.

Действительно, свершилось…

Под удар экономии попало святое.

По расчётам исследовательской компании GfK, продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%. За основу была взята #статистика последних 12 месяцев — с июля 2020-го по июнь 2021-го. Эти данные сравнивались с аналогичным периодом предыдущих лет. При этом оценивались продажи не только натуральной красной икры, которую получают из лососевых видов рыб (горбуши, нерки и др.), но и ее имитации — более дешёвой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей. Последней #кризис почти не коснулся.

А вот с натуральной икрой – беда. Падение её продаж зафиксировала также исследовательская компания Ipsos. Ну и сами продавцы тоже скорбят.

Спрос на красную икру упал сейчас «в килограммах в два раза» по сравнению с 2019 годом и первой половиной 2020-го, констатирует Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания». По его оценке, в среднем один россиянин потребляет около 100 г икры в год, чаще всего её покупают жители Москвы и Петербурга, в других регионах потребление незначительно.

То есть, основной спад икорного спроса – за счёт сытых москвичей. И ещё немного – за счёт менее сытых питерцев. Оказывается, даже со столичными зарплатами, пределом мечтаний для жителей в регионах, покупать подорожавший деликатес уже сложно. Сейчас лишь один из 500 может позволить себе бутерброд с красной икрой – о чёрной можно даже не заикаться, – хотя бы раз в день. До кризиса таких было почти в восемь раз больше.

За последний год натуральная упакованная красная икра подорожала больше чем на 40%. В апреле 2021 года 1 кг красной икры стоил в рознице в среднем 4,7 тыс. руб. за кило, #цены достигли 10-летнего максимума. А в июне 2021 года, по информации Росстата, 1 кг лососевой икры в рознице подорожал уже до 4,8 тыс. руб. Даже у столичных чиновников зарплаты в таких темпах не растут.

Ой-вэй! Если дело так пойдёт и дальше, москвичам придётся забыть не только про икру и хамон с пармезаном, но отказаться от «Рокфора» хороших сталинских времён и «Камамбера» в пользу «Российского» или, не дай Бог, «Пошехонского». Ну а фуа-гра и дефлопе они смогут позволить себе раз в год по скидке на День рождения Путина В.В.

Бедные, бедные, вконец обедневшие москвичи! Как помочь их горюшку-то, а?

И что ещё такого сотворит с ними тот самый #кризис?

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