 

Бывшая девушка Бенедикта Камбербэтча Лидия Херст беременна

23.08.2021, 18:04, Разное
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36-летняя Лидия Херст и 49-летний Крис Хардвик ждут ребенка. О грядущем пополнении в паре первым сообщило издание Just Jared со ссылкой на свои источники, а спустя несколько часов подтвердила и сама Лидия, наследница многомиллионной медиакорпорации Hearst Corporation, в которую входят такие журналы как Cosmopolitan, Esquire, Good Housekeeping, Harper’s Bazaar, Marie Claire и десятки других:

Мы безумно рады поделиться этой новостью! Мне не терпится подержать ребенка на руках, вывести его на прогулку в коляске, научить говорить, ходить, пользоваться горшком и быть заботливым, уважительным и любящим человеком! Каждый день с Крисом – это новое приключение, наполненное смехом и любовью! Наши сердца переполнены радостью, и мы не можем дождаться следующей главы всей семьей.

Вместе с этим обращением в Instagram Лидия опубликовала и снимок УЗИ, на котором видно очертания плода.

Крис Хардвик и Лидия Херст

Лидия Херст – модель, актриса и блогер, но самое главое – дочь Патрисии Кэмпбелл Херст и наследница части медиаконгломерата Hearst Corporation. Также она известна в светской хронике своим романом и британским актером и “современным Шерлоком” Бенедиктом Камбертбэтчем. По слухам, пара встретилась весной 2012 года на одной из вечеринок в Лондоне. Камбербэтч тогда был в центре внимания (с 2010 по 2013 года на экранах шел сериал “Шерлока” с ним в главной роли). Однако их роман оказался мимолетным – уже в сентябре он начал встречаться с российской моделью Екатериной Елизаровой.

За актера, комика и телеведущего, известного по шоу Talking Dead, Криса Хардвика Лидия Херст вышла замуж 20 августа 2016 года. До свадьбы они встречались два года.

Бенедикт Камбербэтч и Лидия Херст



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