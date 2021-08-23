 

В компании Xiaomi пообещали решить проблему бракованных датчиков приближения в смартфонах

23.08.2021, 17:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Датчики приближения в смартфонах Xiaomi работают настолько нестабильно, что многие просто называют их бракованными. Вообще-то, речь идет о давней проблеме гаджетов, выпущенных под этим брендом. Пользователи сталкиваются с ней уже не первый год.

Самое интересное, что данный недостаток связан исключительно с программным обеспечением, говорят специалисты. Любой другой производитель исправил бы ошибку и закрыл бы вопрос. Но здесь что-то пошло не так.

После многочисленных попыток исправить работу датчиков производитель даже решил сменить поставщика. Вместо Elliptic Labs их теперь будут получать у Minghao Sensing. Неизвестно, будет ли решена проблема, но надежда на это все-таки появилась. Тем более что Xiaomi также обещает поработать над программным обеспечением.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Разгадали шифр. Европол взломал секретный чат преступной группировки

05.06 / Россельхознадзор заявил о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин от COVID

01.10 / Трамп на брифинге: «Гордые парни» должны не мешать правоохранительным органам

25.02 / Ошиблись адресом – избитому и обворованному жителю Украины компенсируют нападение спецназа

06.01 / Путин создал Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

15.02 / ВОЗ зафиксировала случаи повторного заражения новыми штаммами коронавируса

10.07 / Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу

14.08 / Лукашенко: Я живой и не за границей

09.01 / Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID

13.12 / В российском сегменте МКС произошел сбой в системе подачи кислорода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика