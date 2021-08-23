В компании Xiaomi пообещали решить проблему бракованных датчиков приближения в смартфонах

Датчики приближения в смартфонах Xiaomi работают настолько нестабильно, что многие просто называют их бракованными. Вообще-то, речь идет о давней проблеме гаджетов, выпущенных под этим брендом. Пользователи сталкиваются с ней уже не первый год.

Самое интересное, что данный недостаток связан исключительно с программным обеспечением, говорят специалисты. Любой другой производитель исправил бы ошибку и закрыл бы вопрос. Но здесь что-то пошло не так.

После многочисленных попыток исправить работу датчиков производитель даже решил сменить поставщика. Вместо Elliptic Labs их теперь будут получать у Minghao Sensing. Неизвестно, будет ли решена проблема, но надежда на это все-таки появилась. Тем более что Xiaomi также обещает поработать над программным обеспечением.