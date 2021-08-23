 

СБУ провела масштабные учения у линии разграничения на Донбассе

23.08.2021, 17:56, Новости дня
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Учения проходили в пяти городах в районе проведения операции Объединенных сил – Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

“Только за первую неделю мероприятий удалось не только отработать потенциальные контрдиверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей. Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета”, – говорится в сообщении.

Во время занятий правоохранители отработали:

задержание условных преступников, которые пытались въехать в город через блокпост;
перехват преступников, бежавших из города;
меры по недопущению утечки оружия (средства поражения хотели вывезти под видом посылки);
задержание “диверсанта”, который планировал взрыв в центре города;
ликвидацию взрывного устройства на месте обнаружения.

Помимо этого, в ходе учений был обнаружен арсенал с военными средствами поражения. Изъяты три ручных противотанковых гранатомета РПГ-22, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, ручной противотанковый гранатомет РПГ-18, мина МОН-50, три гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, семь взрывателей, почти 4000 патронов калибра 5,45, а также 20 патронов калибра 7,62.

По оперативным данным, схрон в 2014 году обустроил один из участников незаконных вооруженных формирований. Он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Учения будут продолжаться до начала сентября.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Масштабные учения СБУ в Донецкой и Луганской областях начались 13 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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