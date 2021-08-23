 

“Дети не смогут от них убежать, уплыть, упрыгать”. Футболист Пятов показал “супернянь” для своих четырех детей

23.08.2021, 17:56, Новости дня
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К посту Пятов приложил свое фото с женой Юлией и тремя младшими детьми. Кроме них на снимке запечатлены еще два человека, которых футболист в шутку и назвал “супернянями” – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Михаил Романчук и его жена, чемпионка Европы 2021 года по легкой атлетике Марина Бех-Романчук.

“Нашли супернянь выходного дня. В чем их преимущество? Ваши дети не смогут от них далеко убежать, уплыть, упрыгать. Уже год планировали встретиться с Мишей Романчуком и Мариной Бех. Все никак. Графики тренировок не совпадают. Это день настал. Ребята, спасибо за встречу”, – написал Пятов.

“Большая концентрация легенд и классных людей на одном фото”, – прокомментировал фото пользователь соцсети с ником dan_vereitin.

“Встреча спортсменов, которые стали гордостью Украины!” – написал bogdandoletskiy.

“Каждый в чем-то чемпион на этом фото”, – резюмировал vitaliirom4.

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A post shared by Андреи * Пятов (@piat30)

 

Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий “Шахтер” футболист перешел из полтавской “Ворсклы” в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе “Шахтера” выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

На чемпионатах мира 2006 и 2008 годов Пятов вошел в состав национальной сборной Украины, но на поле ни разу не вышел. Сыграл первый матч сборной Украины в отборе на чемпионат мира 2010. В отборе на чемпионат мира 2018 сыграл все матчи. В сумме в 10 матчах Пятов пропустил 9 голов, что является одним из лучших показателей среди вратарей сборных, которые не квалифицировались.

Михаил Романчук родился 7 августа 1996 года в Ровно. Он пятикратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира 2017-го и 2019 года, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов в Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года.

Романчук и Бех поженились в 2018 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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