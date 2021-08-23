В Сызрани задержан шпион, передававший Украине сведения о конструкции ракеты «Сатана»

В ночь на воскресенье спецназ ФСБ задержал жителя Сызрани, который передал украинским спецслужбам большой объём информации о стратегических ракетах Р-36М, именуемых в классификации НАТО «Сатана».

Ракета Р-36М является самой мощной межконтинентальной баллистической ракетой в истории человечества. Она способна нести ядерную боеголовку мощностью до 20 мегатонн или разделяющуюся боевую часть из десяти блоков по 800 килотонн каждый. Подозреваемый, имя которого не сообщается, передал украинцам информацию о конструкции, характеристиках, топливе, месте разработки и производства «Сатаны». Кроме того, он разгласил имена её разработчиков.

«Сведения передавались открытым текстом через сеть Интернет. Контрразведкой перехвачено 11 сообщений подозреваемого в интернет-форуме. В них фигурировала информация, составляющая государственную и военную тайну Российской Федерации, в частности, то, что ракета Р-36М использует жидкие высококипящие компоненты топлива – тетраоксид азота и несимметричный диметилгидразин. В ближайшее время гражданину предъявят обвинение в измене Родине», – сообщает пресс-служба ФСБ.

Ракета «Сатана» разработана в конце 60-х годов конструкторским бюро «Южное» под руководством конструкторов М.К.Янгеля и В.Ф.Уткина. Систему управления Р-36М разработало харьковское НПО «Электроприбор». Производство велось с 1970 года на заводе «Южмаш» в Днепропетровске. Всего выпущено 500 таких ракет разных модификаций, последняя из которых до сих пор находится на боевом дежурстве. Полная масса ракеты – 211 тонн, из них забрасываемая масса – 8,8 тонны.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит 10 лет тюрьмы за шпионаж.

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