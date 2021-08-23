 

В России выросли цены на основные товары

23.08.2021, 17:46, Разное
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В прошлом месяце рост цен снизился и составил 0,13%.
Основной причиной этого стало снижение цен на овощи и фрукты. Больше всего росли цены в январе. В начале весны они немного снизились.

В июле некоторые категории товаров, несмотря на снижение цен в этом месяце в целом, продолжили дорожать. В частности, это молочная продукция и питьевая вода. В сравнении с 2020 годом же цены растут не столь быстро. В тот же семимесячный период в прошлом году показатель роста цен составлял 11%.

Исполнительный директор исследовательского холдинга “Ромир” и MILE Group Инна Караева высказалась о последних данных по
FMCG-дефлятору. Она отметила, что под влиянием роста цен оптимизируется потребление. По словам эксперта, цена продолжает быть для россиян решающим фактором при выборе
продуктов и бытовых товаров.

Ранее эксперты заявили, что снижение стоимости сезонных продуктов и сырья могут замедлить инфляцию, но лишь незначительно. Кроме того, сдерживающее влияние могут оказать и возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом, а также стабильный курс российской валюты.



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