 

Они не закатывают истерик, но могут легко вывести из себя окружающих: 3 женских знака зодиака с непростым характером

23.08.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Они никогда не будут на вас кричать, не станут истерить и устраивать скандалы. Эти женщины выведут вас из себя другими способами. Астрологи назвали женщин трех знаков зодиака, которые обладают сложным характером и легко могут вывести из себя окружающих.

Стрелец

Женщины-Стрельцы доброжелательные и положительные по своей натуре. Но любовь к свободе и своенравность накладывают на ее характер тяжелый отпечаток. Основное оружие этой женщины – говорить правду в глаза. Она не будет подбирать слова и стараться как-то помягче о чем-то сказать собеседнику, чтобы его не обидеть. Женщина-Стрелец выложит все как есть и уйдет с чувством выполненного долга, даже не подозревая, что ее слова ранили человека в самое сердце.

Козерог

Женщина-Козерог добрая и милая, но до поры до времени. Если ее муж сделает что-то не так, она не станет повышать на него голос и не устроит истерику, а вот “пилить” регулярно и с удовольствием начнет. И так будет продолжать до тех пор, пока она не добьется желаемого.

Рыбы

Эта нежная и доброжелательная женщина всем кажется милой и очень доброй. Но как только она поймет, что мужчина “у нее в кармане”, то может сесть ему на шею и потребовать к себе царского обращения. Эти женщины хорошо умеют манипулировать, давить на жалось и казаться слабыми. Это и помогает им добиваться всего, чего они хотят.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.05 / «Узнали систему изнутри и начали огрызаться»

09.10 / Ида Галич заразилась коронавирусом

10.08 / Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за странный танец с Плющенко

15.02 / Убил семью – Личное мнение

20.01 / Мнение: Помощь “Чирику”

21.02 / Китай снимает запрет на поедание сырых летучих мышей для вакцинированных от COVID-19

09.08 / Ученые научились определять по голосу COVID-19 с помощью нового искусственного интеллекта

01.03 / Григорий Лепс тратил гонорары на спиртное и антиквариат

09.02 / Феи, призраки и вонючая ведьма с канадского острова Белл

26.11 / После первого употребления марихуаны Бен Аффлек испытал паническую атаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика