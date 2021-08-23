Интересуйтесь не отметками, а новыми знаниями: как вести себя с первоклассником

Уже через несколько дней миллионы родителей поведут своих детей в первый класс. Время очень ответственное, серьезное, психологически трудное. Ребенок еще не знает, как вести себя в школе, в новом коллективе. А родители не знают, как вести себя с первоклассником. Поэтому психологи ежегодно составляют некоторый список действий, если это можно так назвать, которые помогут справиться с волнением. Школа – это не так уж страшно.

Что ждете, то и получите

Кто-то из родителей воспринимает школу как естественный этап жизненного пути, но есть отдельная категория взрослых, которые заведомо переживают за ребенка и его неудачи в школе и коллективе. Это можно понять, ведь школа – это новая жизнь, стресс для всей семьи. Чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому положению, нужно время, терпение и доброжелательное отношение всех членов семьи.

Психологи признают, что школа меняет отношения между родителями и детьми в худшую сторону, потому что у мамы и папы появляются новые обязанности, которыми заниматься не хочется. Ребенок это видит, поэтому него формируется похожее к учебе отношение. С первого дня родители должны научиться видеть плюсы школы и транслировать их ребенку. Только так у первоклассника будет формироваться положительное отношение к учителям, школе и одноклассникам.

Будьте на связи с учителем

С 1 сентября в жизни вашего ребенка появится новый человек, который будет играть колоссальную роль в его развитии, – учитель. Они будут проводить вместе очень много времени, поэтому с классным руководителем нужно как можно скорее подружиться. Именно учитель в случае чего может рассказать о школьных ситуациях. Сторонний наблюдатель очень важен, потому что ребенок в школе никогда не будет вести себя так, как дома, и полную правду можно услышать только от учителя. Почаще ходите на собрания.

Без сравнений

Очень плохая черта есть у родителей: они с первого дня начинают сравнивать своего ребенка с другими детьми – с Машей, Петей или Сашей. Знаете шутку про “сына маминой подруги”? Вот отсюда ноги и растут. Если вы можете вести воспитательный процесс без сравнений, возьмите себе за правило сравнивать ребенка только с ним самим, с его, так сказать, более ранней версией. Также не стоит приводить в пример себя. Если в школе вам не давалась тема десятичных дробей, это не значит, что ваш ребенок тоже не осилит ее. Для ребенка это заведомый негатив, он может смириться со своей неудачливостью заранее, даже не рассмотрев эту тему вблизи.

Чаще хвалите, реже ругайте

Психологи советуют хвалить ребенка за каждый успех, желательно привлекать к этому процессу всех членов семьи. Первоклассник должен чувствовать поддержку семьи, знать, что интересуются им и его успехами. Не поленитесь одарить ребенка улыбкой и добрым словом, все это пойдет ему на пользу. Да, никто не скрывает, что могут случаться и конфликты. Но кричать бесполезно, лучше использовать метод кнута на короткий срок. Например, можно лишить свое чадо мультиков на все выходные. Такой урок запомнится лучше, чем крик.

Делайте все вместе

Психологи давно доказали, что дети лучше всего осваивают новое вместе с родителями. Первый класс – не время для развития самостоятельности. Делать это нужно, но постепенно. Например, садитесь делать уроки и обязательно спросите малыша, с какого предмета он хочет начать, потому что в первое время ему будет трудно собраться. Важно на первых порах помогать собирать портфель, готовить одежду, выполнять домашние задания, заводить будильник.

Правильная мотивация

Лучшее время для соревнований – детство. Эта концепция хорошо работает только в детском возрасте. Первоклассники любят ставить рекорды. Психологи советуют, например, завести специальный блокнот, куда будут заноситься все рекорды малыша вплоть до скоростного собирания в школу. Купите секундомер для наглядности. Это будет соревнование с самим собой, и когда малыш будет говорить, что он что-то не может сделать, вы просто достаете блокнот, ищете приблизительные цифры и показываете ему: “Ну как же не можешь? Конечно, можешь! Вот же, смотри!”.

Вместе ищите друзей

Новый коллектив – стресс даже для взрослого, не говоря уже о ребенке. Вчерашнему детсадовцу школьная обстановка в первое время будет казаться враждебной, одноклассники – злыми, и ребенок может ходить в школу с негативным настроем. Ситуация сама собой не решится, поэтому вам нужно помогать искать ему друзей. Например, договоритесь с другими мамами и пригласите детей на совместную прогулку или в кино.

Не перегружайте

Как только ребенок идет в первый класс, родители начинают думать о том, что кружки и секции тоже пора включать в расписание. И никого не смущает, что это двойная нагрузка. Тут нужно спрашивать ребенка. Если он согласен и ему нравится такой подход – проблем нет, пусть занимается, чем хочет, это будет даже полезно. Но не путайте кружок с еще одной школой – например, с музыкальной или художественной. Развитие этих талантов лучше отложить на следующий год.

Подумайте о продленке. Это настоящее спасение для родителей. Ребенок под присмотром, не один дома, накормлен. Но учтите один нюанс: у ребенка должно быть достаточно времени для отдыха в своем пространстве. Если вы заметили какие-либо изменения в поведении первоклассника, дайте ему больше времени для отдыха дома, в своей комнате. И организуйте продленку через день. Это восстановит баланс.

Настройтесь на марафон

Приготовьтесь к долгому школьному пути. От того, как вы поведете себя в начале, будет зависеть поведение и отношение ребенка к школе в будущем. Накопленные знания могут стать отличным трамплином, а могут – бесполезным якорем, который будет напоминать об ужасных школьных годах. Задача родителей в этот период сделать так, чтобы ребенку было комфортно взрослеть. Всегда помните, что успех в школе напрямую зависит от ценности ребенка для родителей. Дома, независимо от оценок и успеваемости, ребенок должен ощущать себя нужным и любимым.

Главное – знания

В школе ребенок впервые сталкивается с внешней оценкой своих действий. Первые отметки могут быть для него как положительным, так и отрицательным опытом. Если вы спрашиваете ребенка об оценках и бурно реагируете на это, то для него баллы станут целью школьной жизни. Вместо вопросов об оценках почаще спрашивайте, что нового малыш узнал сегодня, с кем из одноклассников играл, какой урок был самым интересным. Важно донести до малыша, что школа – это прежде всего новые знакомства и знания, а не оценки. Тем более что часто мы сталкиваемся с оценкой именно личности, а не работы. А это довольно опасная история, которая может привести к формированию зависимости от мнения окружающих.

Объясните первоклашке, что если у него что-то не получается, то это всего лишь потому, что он не знает, как правильно, а не потому, что он становится плохим человеком. Домашние задания всегда заканчивайте анализом работ. Почаще задавайте ребенку вопросы типа “что получилось сегодня лучше, а что хуже?”. Психологи советуют почаще использовать слово “зато”, которое поможет переключить внимание ребенка на результат работы и альтернативу. Например, если задачка попалась трудная и была решена неправильно, нужно обратить внимание на то, что написана она была очень красивым почерком.

А еще обязательно давайте ребенку возможность высказаться, не давите на него вопросами. Это обострит негатив, и не только школа, но и вы попадаете в список тех, кому верить нельзя.