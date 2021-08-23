Пятую и шестую «Варшавянки» для Тихоокеанского флота заложили в Петербурге

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили пятую и шестую дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота РФ «Можайск» и «Якутск», сообщила пресс-служба предприятия.

«На АО «Адмиралтейские верфи» прошла церемония закладки двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Военно-морского флота России», – приводит сообщение РИА «Новости».

На четвертой подводной лодке тихоокеанской серии «Уфа» идет формирование легкого корпуса, трубомонтажные и электромонтажные работы, установка акустического покрытия.

Третий корабль серии «Магадан» завершает выполнение программы государственных испытаний, ее должны принять в состав флота в ноябре 2021 года.

Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года.

Ранее президент Владимир Путин на церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для ВМФ заявил, что сильной и суверенной РФ нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот.