Эксперт рассказан о недостатках в обеспечении охраны психдиспансеров для осужденных

«Денег, выделенных психдиспансеру, из которого сбежали осужденные, либо не хватило на нормальную охрану, либо эти средства потрачены нецелевым образом», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД Олег Иванников. Ранее в Бурятии семеро преступников сбежали из республиканского психдиспансера, ранив санитара.

«Раньше охраной медучреждений, где содержатся психически нездоровые осужденные, занималась полиция, но после ряда реформ и сокращений эти функции передали частныхм охранным предприятиям (ЧОП). По закону, направляемые туда охранники должны быть хорошо подготовлены – ничем не хуже полицейских. Но на деле мы видели, что заключенные практически беспрепятственно покинули стены учреждения», – отметил подполковник запаса МВД Олег Иванников.

В этой связи он допустил, что весь диспансер действительно охранял всего один ЧОПовец, и указал, что причины произошедшего должны обсуждаться не только в правоохранительных структурах, но и на уровне регионального совета безопасности. «Думаю, республиканские власти должны изменить подход к охране подобных учреждений, и она будет осуществляться на необходимом уровне», – указал собеседник.

Он также напомнил, что контракт на охрану всех учреждений такого типа заключается с региональным Минздравом, причем документация проходит конкурсную процедуру. «Поэтому субботний инцидент должны изучить контрольно-ревизионные ведомства, которые проверяют финансово-хозяйственную деятельность Минздрава», – добавил Иванников.

Напомним, побег семи человек был совершен в субботу из психоневрологического диспансера в Бурятии, где принудительно лечат осужденных. При побеге злоумышленники ранили санитара. Всех сбежавших задержали в тот же день. Также в региональном управлении СК сообщали, что во время побега в учреждении начались массовые беспорядки.

Позже адвокат и полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал мнение, что за охрану изолятора и психдиспансера могли отвечать сотрудники не ФСИН, а МВД.

Однако в понедельник МВД сообщило, что охрану психоневрологического диспансера осуществляли не сотрудники полиции, а представители частного охранного предприятия.