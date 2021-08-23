Лопасть совершившего жесткую посадку в Иванове вертолета отлетела в машину

У вертолета санавиации, который совершил жесткую посадку в Иванове, оторвалась одна лопасть, она отлетела в неподалеку стоящую машину, сообщило УМВД по региону.

«В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей», – говорится в сообщении регионального УМВД в «ВКонтакте».

Сообщается, что лопасть пробила металлическое ограждение посадочной площадки и «ударила в борт припаркованной машины медицинской службы». По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле.

Ранее сообщалось, что у областной клинической больницы в Иванове совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации, никто не пострадал.