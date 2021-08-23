 

Лопасть совершившего жесткую посадку в Иванове вертолета отлетела в машину

23.08.2021, 17:36, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУ вертолета санавиации, который совершил жесткую посадку в Иванове, оторвалась одна лопасть, она отлетела в неподалеку стоящую машину, сообщило УМВД по региону.

«В Иванове у вертолета санавиации при посадке оторвалась одна из четырех лопастей», – говорится в сообщении регионального УМВД в «ВКонтакте».

Сообщается, что лопасть пробила металлическое ограждение посадочной площадки и «ударила в борт припаркованной машины медицинской службы». По данным полиции, на борту вертолета пациентов не было, как и людей в автомобиле.

Ранее сообщалось, что у областной клинической больницы в Иванове совершил жесткую посадку вертолет санитарной авиации, никто не пострадал.



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