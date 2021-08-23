«Лично руководил обороной Белого дома»: Александр Лукашенко рассказал о своём противодействии путчу ГКЧП

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос журналиста Павла Голубя, посвященный 30-летию путча ГКЧП. По воспоминаниям Лукашенко, глава РСФСР Борис Ельцин лично позвонил действующему белорусскому лидеру со своей дачи и посоветовался насчёт дальнейших действий против ГКЧП.

«Я прекрасно помню, когда я будучи депутатом Верховного Совета, получил звонок от Бориса Николаевича. Он мне говорил: “Саша, сейчас творится черти что: госпереворот, танки, нужна твоя помощь. Ты, как говорится, крепкий орешек, и в такой момент нужно чтобы ты приехал в Белый дом и организовал там сопротивление, а там и я подтянусь позже”. К тому же мне Борис Николаевич объяснил, что за ним слежка ведётся, что хотели его изолировать от общества и в погребе держать. Ну, я немного подумал и пришел к выводу, что мой талант крепкого хозяйственника, который у меня в совхозе “Городец” проявился, очень поможет. Я тогда как можно быстрее экипировался. Ну, там надел 2 бронежилета и автомат Калашникова взял, да вот так спешил, что рожок от него забыл. После этого я сел в личный вертолет и полетел в Белый дом и начал применять свои таланты завхоза: лично построил баррикады, выступал на митингах и призывал армию не стрелять в собственный народ, а Ельцин со мной по каждому вопросу советовался. Так что, можно сказать, я лично руководил обороной Белого дома», — сообщил Лукашенко.

Также Президент Беларуси неожиданно вспомнил, что именно ему принадлежит авторство за знаменитым обращением «К гражданам России», но из-за того, что Лукашенко белорус, им было принято решение дать зачитать обращение перед толпой Президенту РСФСР Борису Ельцину, однако позже он пожалел об этом и заявил о намерении подать иск против правительства РФ за нарушение авторских прав.

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