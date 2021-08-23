 

Компания Dell представила монитор S2422HZ

23.08.2021, 17:06, Новости дня
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Представители компании Dell объявили о выходе на рынок новой модели монитора S2422HZ. По словам разработчиков, данное устройство предназначено, в первую очередь, для дистанционной работы и обучения.

В мониторе есть встроенная камера, а также динамики и микрофон. Такая комплектация существенно упрощает процесс организации удаленного рабочего места, говорят специалисты.

По словам представителей компании-производителя, продажи новых мониторов начнутся с седьмого сентября. На сегодня известно, что размер диагонали экрана здесь составляет 23,8 дюйма, а разрешение картинки на нем – 1920 на 1980 пикселей. Камера же обеспечивает съемку с разрешением 5 Мп. Кадры обновляются с частотой 75 Гц.



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