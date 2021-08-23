 

Рада обратилась к ЕС, ООН и НАТО усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

23.08.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановление Рады поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев – Анатолий Драбовский (“Слуга народа”), Сергей Лабазюк (“За майбутнє”), Руслан Князевич (“Європейська солідарність”) – не голосовали.

Фракция политической партии “Оппозиционна платформа – За жизнь” не принимала участие во внеочередном заседании парламента.

В пояснительной записке говорится, что принятие документа является важным шагом по укреплению законодательного обеспечения отпора внешней агрессии против Украины, направленным на деоккупацию АР Крым и города Севастополя.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Оккупанты на Донбассе применили запрещенные Оттавской конвенцией мины – штаб ООС

09.11 / Обязательную самоизоляцию для пожилых ввели в Башкирии

29.09 / “Это не новый курс Украины”. В “Слуге народа” отреагировали на заявления Фокина

29.07 / Под Николаевом горел тепловоз поезда “Интерсити”

17.05 / Смартфоны Huawei P50 будут выпускать исключительно с китайскими экранами

20.07 / Назван полезный в небольших количествах алкогольный напиток

15.04 / Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов

10.08 / В BioNTech заявили о необходимости третьей дозы вакцины для защиты от новых штаммов COVID-19

12.03 / В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе

08.10 / Добровольцы ВСКС оказали помощь жителям Рязанской области после пожара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика