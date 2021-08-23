Рада обратилась к ЕС, ООН и НАТО усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ

Постановление Рады поддержали 283 народных депутатов. Трое парламентариев – Анатолий Драбовский (“Слуга народа”), Сергей Лабазюк (“За майбутнє”), Руслан Князевич (“Європейська солідарність”) – не голосовали.

Фракция политической партии “Оппозиционна платформа – За жизнь” не принимала участие во внеочередном заседании парламента.

В пояснительной записке говорится, что принятие документа является важным шагом по укреплению законодательного обеспечения отпора внешней агрессии против Украины, направленным на деоккупацию АР Крым и города Севастополя.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

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