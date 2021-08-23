 

Зеленская сфотографировалась с женами президентов на саммите первых леди и джентльменов

23.08.2021, 17:04, Новости дня
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“Завершилась первая тематическая панель Киевского саммита первых леди и джентльменов “Сотрудничество ради будущего: как найти ответы на новые вызовы?”. В ходе дискуссии говорили об опыте и ценности сотрудничества для дальнейшего развития человечества. О том, какие ключевые инструменты для успешного преодоления вызовов мы можем задействовать, как превратить кризис на возможности и что было источником вдохновения для реализации важных общественных миссий”, – сообщила первая леди Украины.

Зеленская отметила, что участие в дискуссии также приняли американский философ, автор бестселлера “Черный лебедь” Насим Талеб и  экс-первая леди США, бывшая Государственный секретарь этой страны Хиллари Клинтон.

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Контекст:

О проведении саммита первых леди и джентльменов Зеленская сообщила 2 августа на форуме “Украина 30. Имидж Украины”.

Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые из них приняли участие в саммите дистанционно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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