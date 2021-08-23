Чубаров: Заложенная Москвой мина в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в Крыму в 2014 году

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время инаугурационного саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Заложенная тогда Москвой мина замедленного действия в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в 2014 году. Исправлением оошибок прошлых лет станет имплементация закона Украины о коренных народах и усовершенствование нормативно-правовой базы с целью закрепления статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии в составе независимого украинского государства. Именно такая автономия будет обозначать восстановление исторической справедливости в отношении крымскотатарского народа через реализацию им своего права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии”, – подчеркнул Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая 2021 года и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.

Верховная Рада приняла закон 1 июля, президент подписал закон 21 июля.

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