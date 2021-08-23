В Украине вступил в силу закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении “Дія” к физическим.

“Закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов”, – сообщали в пресс-службе главы государства.

Контекст:

30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении “Дія” с апреля 2020 года.

При этом Федров заявлял, что в “Дії” не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—