 

Бурная молодость может привести к раннему старению сосудов

23.08.2021, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Гибкость и эластичность сосудов уменьшается с возрастом и под воздействием различных факторов, в том числе вредных привычек. Чем выше жесткость артерий, тем выше вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, таких как инфаркт и инсульт.

Новое исследование Университетского колледжа Лондона было представлено на конгрессе Европейского общества кардиологов, передает MedicalХpress. В нем приняли участие более 1,6 тысячи человек 17-24 лет, которые сообщили о том, как часто они употребляют алкоголь и курят. Ученые распределили добровольцев на три группы: те, кто никогда не употребляет алкоголь, употребляет в умеренных количествах (не больше четырех порций за один раз) и много выпивает — более пяти порций. Подобным образом исследователи систематизировали склонность к курению: никогда, в прошлом, умеренное курение (менее 10 сигарет в день) и частое (10 и более сигарет в день).

Жесткость сосудов участников оценивалась с помощью измерения скорости распространения пульсовой волны в сонной и бедренной артериях — неинвазивного метода, который считается золотым стандартом изучения состояния сосудов, особенно у молодых людей. Полученные результаты ученые скорректировали с учетом возраста, массы тела и социально-экономического статуса. В оценке данных участников 24 лет также учитывались показатели артериального давления, холестерина, уровня сахара в крови и S-реактивного белка — воспалительного маркера.

Результаты показали, что употребление спиртного в молодом возрасте связано с увеличением жесткости артерий в среднем на 10,3%, и она возрастала с каждым повышением оценки количества потребляемого алкоголя. Примечательно, что у девушек наблюдалось большее увеличение по сравнению с парнями.

Что касается курения, то умеренное потребление табачной продукции — то есть не больше 10 сигарет в день — в этом случае не сказывалось на состоянии сосудов. Вместе с тем авторы исследования обнаружили клинически значимую разницу между теми, кто никогда не курил и теми, кто много курит, и снова только у женщин. 

Жесткость артерий у бывших курильщиков и тех, кто не имел такой привычки, была сопоставимой. По мнению авторов исследования, это утверждает о том, что отказ от курения может помочь восстановить эластичность сосудов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Мнение: К закрытию “Артдокфест-2021”

29.06 / Сценариста НТВ короновали в воры за сериал “Точка фарта”

26.02 / Она разводится, а ты потерпишь? – Личное мнение

09.10 / Медные лбы

09.06 / Верное направление: Долгов оценил фильм “Турист” и призвал финансировать патриотическое кино

22.05 / #стартапдня Snowflake предлагает своим клиентам Data Warehouse (как по-русски то?)

27.05 / Лукашенко о недоброжелателях Белоруссии: Перешли от организации бунтов к этапу удушения

25.06 / Марат Хуснуллин предложил неработающим пенсионерам места на урановых рудниках

12.10 / Принц Гарри и Меган Маркл провели виртуальную встречу с правозащитницей Малалой Юсуфзай

13.08 / Мнение: Крах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика