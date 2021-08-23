 

Жители Екатеринбурга заметили странный синий объект в ночном небе

23.08.2021, 16:58, Разное
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Жители Екатеринбурга заметили в ночном небе странный синий объект. В социальных сетях разгорелись споры о том, что это было. Одни посчитали, что объектом был корабль пришельцев, другие же уверены, что это был метеор.
По данным местных изданий, жителей напугал не НЛО и не метеор. Объектом оказалась пролетевшая ракета-носитель с длинным синим шлейфом из газов от работающих двигателей.

Речь идет о запуске с космодрома Байконур «Союза-2.1б». Ее задачей станет доставка на орбиту 34-х спутников связи, разработанных компанией OneWeb. К слову, увидеть полет ракеты-носителя могли все жители северо-западной части РФ.

Источник: www.e1.ru



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