Жители Екатеринбурга заметили странный синий объект в ночном небе

Жители Екатеринбурга заметили в ночном небе странный синий объект. В социальных сетях разгорелись споры о том, что это было. Одни посчитали, что объектом был корабль пришельцев, другие же уверены, что это был метеор.

По данным местных изданий, жителей напугал не НЛО и не метеор. Объектом оказалась пролетевшая ракета-носитель с длинным синим шлейфом из газов от работающих двигателей.

Речь идет о запуске с космодрома Байконур «Союза-2.1б». Ее задачей станет доставка на орбиту 34-х спутников связи, разработанных компанией OneWeb. К слову, увидеть полет ракеты-носителя могли все жители северо-западной части РФ.

Источник: www.e1.ru