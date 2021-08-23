Скандалы: «Черные дыры» российских банков

Внешний долг отечественных финансовых учреждений подскочил рекордно за 8 лет

Российская банковская система впервые с присоединения Крыма и последовавших санкций Запада устойчиво наращивает внешний долг. За первую половину года банки увеличили задолженность перед иностранными кредиторами на 5,4 млрд долларов, следует из статистики ЦБ (.xls).

В первом квартале долг кредитных организаций вырос на 2,1 млрд долларов, во втором — еще на 2,3 млрд. В результате два года погашения обязательств были нивелированы и общая задолженность достигла максимума с июля 2019 года — 77,592 млрд долларов.

Темпы роста долга (на 7% за полгода) и устойчивость этого процесса (два квартала подряд) ЦБ зафиксировал впервые с 2013 года — последнего периода, когда российская банковская система могла свободно привлекать финансирование за рубежом.

Напомним, летом 2014-го после удара по малайзийскому Boeing над Донбассом США и ЕС ввели санкции, запретив крупнейшим государственным кредитным организациям привлекать займы на срок больше 14 дней. На деле это означало невозможность рефинансировать внешний долг банков, который с начала 2000х взлетел в 30 раз и на июль-2014 достигал 214 млрд долларов.

В последующие 7 лет банки погасили две трети долга, вернув кредиторам более 140 млрд долларов сократив внешние обязательства до минимума за 14 лет — 72,9 млрд долларов на конец декабря 2020-го. Но в 2021 году этот процесс неожиданно развернулся вспять, при том что корпоративный сектор наоборот сократил задолженность — на 1 млрд долларов за полгода.

Вместе с банками за валютой на внешние рынки пошел и ЦБ РФ. За первую половину года он привлек 2 млрд долларов дополнительных кредитов в рамках операций с золотовалютными резервами.

Общий размер внешнего долга регулятора вырос с 12,973 млрд долларов до 15,134 млрд и достиг максимума с конца 2017 года, когда на фоне банковского кризиса ЦБ активно занимал валюту, спасая тонущие «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Внешние обязательства банков резко выросли, несмотря на приток валюты на клиентские счета: с декабря по июль физлица и юрлица принесли в систему 15,4 млрд долларов, увеличив общую сумму до 270,4 млрд — максимума с февраля 2018 года.

Оказавшись под «долларовым дождем», банки начали испытывать проблемы с размещением валютных средств и были вынуждены конвертировать их в рубли и размещать в инструменты в национальной валюте, отмечает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

В итоге банковская система получила «дыру» в валютном балансе: обязательства превысили активы в валюте на 21,1 млрд долларов, что стало беспрецедентным уровнем, втрое превысившим рекорды кризиса 2008 года.

«В условиях ужесточения санкций и растущей международной изоляции российской экономики такая реакция рынка вполне естественна», — рассуждает Осадчий.

Кроме того, валютная дыра не так опасна как балансовая, подчеркивает он: банки компенсируют «перекосы» забалансовыми активами, например производными инструментами (форвардами, фьючерсами, опционами, свопами и т. д.).

Совокупный внешний долг России за первую половину года вырос на 4 млрд долларов, до 471,4 млрд.

Задолженность частного сектора в этом году может снизиться с 26% до 25% ВВП, оценивает старший научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Сергей Пухов.

«Собственные международные резервы Банка России (без учета ФНБ) полностью покрывают в совокупности платежи по краткосрочному внешнему долгу России (правительства, центрального банка и частного сектора, включая долг до востребования и процентные выплаты), трехмесячный импорт, а также пятую часть обязательств, включаемых в широкую денежную массу. Погашение внешних долговых обязательств в ближайшей перспективе не вызывает опасений даже при наращивании внешнего долга», — указывает Пухов.