 

Названы сроки принятия закона о президентских выплатах пенсионерах

23.08.2021, 16:52, Разное
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Закон о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим, предложенных президентом России Владимиром Путиным, планируют принять в начале осенней сессии парламента. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Рязанский также отметил, что по предварительным подсчётам на его реализацию потребуется порядка 500 миллиардов рублей. Сенатор добавил, что скорее всего пенсионеры получат эти деньги вместе с очередной пенсией, а военные получат выплату в виде надбавки к довольствию, сообщает телеканал “360”.



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