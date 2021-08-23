 

Жириновский призвал россиян участвовать в онлайн-голосовании в сентябре

23.08.2021, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, в ЛДПР хотят, чтобы в дистанционном голосовании участвовали как можно больше россиян. Свое решение Жириновский объяснил соображениями безопасности.

“Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее – это дистанционное электронное голосование”, – сказал лидер либерал-демократов.

Депутат отметил, что отказ от посещения участков позволит избежать скопления людей. Граждане обезопасят себя, если проголосуют дистанционно, уверен он.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. Вместе с традиционной процедурой состоится онлайн-голосование.

Регистрация на дистанционные выборы в Москве началась 2 августа. Заявления подали уже около 800 тысяч жителей столицы.

Запись на онлайн-голосование открыта до 13 сентября включительно. Среди участников дистанционных выборов разыграют 20 квартир и 100 автомобилей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Скандалы: Полицейского взяли на заказе

14.08 / Lamborghini представила новинку сезона суперкар Countach LPI 800-4

21.07 / Скандалы: На Сергея Фургала нашли свидетелей в милиции

04.11 / Мнение: Как начиналась русофобия в США, дефицит кибербезопасности и россиянин Сноуден

23.01 / Мнение: Вопрос

21.05 / По данным CDC на уровне штата, при вакцинации сохраняется резкое расовое неравенство

04.11 / Отоларинголог рассказал о поражении голосовых связок после коронавируса

30.06 / Когда способны привлечь успех в бизнесе: приметы, связанные с лягушками

01.09 / Яд для «охранника Путина»

28.11 / Лукашенко посетил «красную зону» больницы и пообщался с пациентами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика