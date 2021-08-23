Лавандовый станет самым модным цветом начала осени: что, как и с чем носить (советы стилиста)

Фаворитом предстоящего осеннего сезона станет нежный и утонченный лавандовый цвет. Этот приглушенный и холодный оттенок фиолетового ассоциируется у нас прежде всего с весной. Тем не менее ведущие мировые дизайнеры решили удивить нас, представив коллекции одежды на предстоящий переходный период в неожиданном цветовом решении. Стилист Зоя Панина рассказывает, с чем сочетать лавандовую одежду.

Хорошая сочетаемость с другими оттенками

Если вам нравятся холодные оттенки, если они идут вам, вы можете сделать модный лавандовый цвет частью стильного монохромного образа. Во многих коллекциях были представлены тотал-луки из трикотажа, струящегося шифона и искусственного меха.

Не хотите облачаться с ног до головы в один цвет? Тогда приобретите модный джемпер лавандового оттенка. Также вы можете сделать ставку на аксессуары: сумки, ремни, шарфы или обувь в актуальном колористическом исполнении.

У вас не должно возникнуть проблем с сочетаемостью. Ведь лавандовый оттенок “дружит” с белым, серым и черным. Также с оранжевым и желтым – традиционными цветами осени.

Лучшие комбинации

Например, модный свитер или джемпер оттенка лаванды будет гармонично смотреться со светло-синими или голубыми джинсами. При этом верхнюю одежду тоже старайтесь выбирать в голубых тонах, а обувь – в светлых, нейтральных.

Безопасным решением будет комбинация лавандового и бежевого оттенков. Причем составить модный сет можно с добавлением белой обуви, белой рубашки или белой футболки.

Любительницам яркости понравится комбинация лаванды и фуксии. Этот ярко-розовый оттенок уравновешивается сдержанной и холодной лавандой, поэтому не кажется таким детским. С такой комбинацией внимание окружающих этой осенью будет вам обеспечено.

Лавандовые оттенки хорошо сочетаются с мятными или фисташковыми, так как принадлежат к одной и той же пастельной палитре. Но и с более ярким изумрудным цветом лаванда тоже дружит. А все потому, что эти оттенки занимают соседние ячейки цветового круга.

Сочетаемость с желтым возможна благодаря явному контрасту тепла и холода. В цветовом круге желтый и фиолетовый находятся друг напротив друга. Но если в предыдущих случаях двухцветные комбинации можно было составлять в равных или в приблизительно равных пропорциях, то здесь один из оттенков придется сделать основным. Например, вы можете надеть лавандовое трикотажное платье и украсить его бледно-желтыми аксессуарами.