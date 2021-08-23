 

Мнения: Мы не умеем хранить, но научились восстанавливать

23.08.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаМаленький городок, вернее, даже село, неподалеку от Казани претендует на звание одного их символов России. Почти полностью разрушенный, пришедший в абсолютный упадок, теперь он – важный духовный, туристический и культурный центр.

Маленький городок, вернее, даже село, неподалеку от Казани претендует на звание одного их символов России. Почти полностью разрушенный, пришедший в абсолютный упадок, теперь он – важный духовный, туристический и культурный центр.

Официальное название этого места – «Остров-град Свияжск».

Тут перемешано прекрасное и чудовищное. Красивый и богатый город, залитый водохранилищами по макушку – собственно, что осталось на макушке горы, то и осталось. И стало островом.

Важный православный форпост – и жестокая гражданская война, более жестокая, чем во многих других местах. Троцкий отсюда командовал взятием Казани. И именно здесь впервые Троцкий использовал заградительные отряды, стрелявшие в своих, и применил децимацию – расстрел каждого десятого бойца вместе с командирами – за то, что не смогли выбить белочехов из Казани, и для устрашения.

А до него взятием Казани отсюда руководил Грозный Иван Васильевич. Собственно, для этого город и построили, срубив под Угличем и сплавив брёвна вниз по Волге. Город целиком – со стенами, храмами, домами. Один деревянный храм 1551 года даже сохранился, что удивительно для этих бурных мест. Особенно, учитывая, что много храмов здесь просто снесли – они даже не попали под затопление, их без всякой причины – взяли и снесли. Сейчас кресты на месте каждого.

Невероятная красота вокруг – Свияга впадает в Волгу, в Свиягу – всякие мелкие речки – и ГУЛАГ, и расстрелы священников, и просто расстрелы. Потом – психушка. Остров. Поди сбеги.

Здесь, копнув почти в любом месте, можно найти человеческие кости. Не знаю, как сейчас, а раньше сам видел – по дворам ходил монах и собирал кости, что люди выкопали в огородах, когда набиралась коробка – хоронил.

И психушку я еще застал – ездили сюда школьниками. Беда, уныние и разруха. Жителей человек 50 – таким я помню Свияжск. Потом появились монахи. Начали что-то потихоньку восстанавливать. Что-то – например, Успенский собор с удивительными фресками – не менее крутыми, чем фрески Дионисия в Ферапонтове. А до монахов – художники купили дома, благо они стоили нисколько.

А потом, выйдя на пенсию, Свияжском занялся бывший президент Татарстана Шаймиев Минтимер Шарипович. Наряду с Булгаром – тут реверансы делают всегда двойные: если что-то мусульманам, то что-то и православным. А Шаймиеву и его фонду восстановления – попробуй откажи.

И город, вернее, село, просто перезапустили – оставили все ценное, снесли все некрасивое, заново построили дома «в стиле» – и бесплатно выдали в них жильё местным людям, даже не мечтавшим о таком счастье. И все сделали очень бережно, чтоб не сказать – нежно.

Здесь много отреставрированных домов, но много и стилизации, очень дорогой и качественной. Если мы такие идиоты, что не умеем хранить, то хорошо, что научились хотя бы восстанавливать. Тут была тоска, а стал уют. Тут отличные – совершенно не попсовые – музеи. Тут пространство – живет. Какие-то ремесленники. Куча туристов. А я помню совсем недавние времена, когда мы с другом были на острове единственными посторонними. А стилизация – ну, что стилизация – сольётся лет через пятьдесят с местностью и станет совсем органичной.

Свияжск совсем не похож на Соловки, но напоминает именно Соловки – вот этим шараханьем от святости к ужасу и обратно.  Как ни странно, тут нет внутренней тяжести, какая возникает в больных точках на карте родины. А главное – тут становится понятно, что мы можем своими собственными руками превратить свою жизнь в ад, но теми же самыми руками можем и приблизить ее к раю. Из руин, из мерзости запустения, из ничего.

Меня давно беспокоит эта немудреная мысль. Даже представить сложно, какой фантастически красивой была бы наша страна, если бы мы ничего не разрушали, а только строили.

Вот как сейчас.

Теги: 

Татарстан
,
культурное наследие
,
символы России



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Эксперт: Результаты опросов являются ориентиром для развития избирательного законодательства

08.06 / В мессенджере Signal обнаружена серьезная уязвимость

24.07 / Крым принял первый миллион туристов в 2020 году

21.07 / Парламент Великобритании обвинил российских олигархов в отмывании денег через Лондон

12.04 / StarTribune – очередное убийство темнокожего спровоцировало новые протесты против полиции в США

01.07 / Песков назвал “собачьей чушью” информацию, что РФ платила талибам за убийства американских военных

02.08 / “А ляшки ого-го”, “Пора переходить в порножурнал”, “Эротичная, сексуальная”. Каменских надела микрокупальник

14.10 / Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления

09.06 / Вице-премьер Стефанишина: Половина стран НАТО благосклонно относится к предоставлению Украине ПДЧ

27.11 / Лукашенко заявил о желании США ограничить центральную власть в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика