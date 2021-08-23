 

Россия и Венгрия начали обсуждать полное снятие ограничений на поездки в обе страны

23.08.2021, 16:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийская и венгерская стороны перешли к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, сообщило российское Министерство иностранных дел.

«Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня этого года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров по приглашению Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отправится в Будапешт с рабочим визитом.

На переговорах планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, наметить «дальнейшие шаги по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции».

В июле сообщалось, что Венгрия на заводе в городе Дебрецен в конце 2022 года начнет производить российский препарат «Спутник V».



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