Вам пакет!

Прощальный визит Ангелы Меркель в Киев сопровождают слухи о непубличных предложениях Зеленскому, которые она привезла от Путина.

Анкела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: ЕРА

— … Меня вообще не беспокоит, когда люди летают самолетами. Мне скорее приятно, что это будет прямой рейс из Москвы в Киев — давно их не было, — парировал президент Зеленский немецкому журналисту во время недавнего коллективного интервью нескольким изданиям, включая «Новую».

Немец спрашивал о предстоящем визите Ангелы Меркель в Киев. Мол, не беспокоит ли, что сначала Меркель поедет в Путину?

Зеленский ошибся. Из Москвы канцлер вернулась в Берлин, чтобы спустя сутки, 22 августа, снова отправиться в аэропорт.

Огорчение состояло в другом. Вначале из неофициальных, затем из официальных источников вынырнуло сообщение: Меркель не планирует остаться в Украине, как ни приглашали, на два ближайших дня — ни на саммит Крымской платформы (это новый консультативный и координационный формат, инициированный Киевом для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма), ни на торжества по поводу 30-летия государственной независимости Украины.

Глава федерального правительства, пусть и покидающая пост, как бы дистанцировалась от знаковых событий — дальше, друзья, без меня! — передавая своему последователю сложносочиненную роль одного из международных арбитров российско-украинских отношений. Вот тут становилось интересно вдвойне.

Есть ли у Ангелы Меркель намерение передать Зеленскому пакет условий и предложений, в том числе непубличных, от Путина, и она теперь — посланница недоброй воли, либо визит продиктован состраданием к «подшефной» Украине,

которой пора понять, что такое «реал политик»: «Лучших условий не будет — надо соглашаться»?

Прогнозы

Накануне эксперты разной политической ориентации строили прогнозы относительно целей «челночницы» Ангелы Меркель. В них канцлер во время сеанса общения с Зеленским выглядела в диапазоне от «мутти» до «фрау Риббентроп». Зато ни у кого не вызывали сомнений возможные темы: конечно, судьба «Северного потока-2» и ситуация на Донбассе. По очкам выигрывали те, кто с разочарованием предсказывал победу цен (на газ) над ценностями (европейскими), и новые попытки имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» — о ней Ангела Меркель буквально в июле напомнила Владимиру Зеленскому в Берлине, на «своей» территории.

В Офисе президента, по всей вероятности, тоже преобладали не самые оптимистичные предчувствия. Потому центр информационной тяжести сместился в сторону прибытия в страну Вселенского патриарха Варфоломея и грандиозной общей молитвы священников и мирян в стенах Софии Киевской — за мир в Украине и победу добра над злом. В то же время кортеж канцлера, следующий из аэропорта, остановился у Вечного огня. Меркель возложила цветы, подчеркнув этим мнение, отличное от кремлевских нарративов: без Украины победа над фашизмом была бы невозможна.

Больше не ученик

Тет-а- тет в Мариинском дворце, церемониальной резиденции президента Украины, длился меньше запланированного часа. Хотя ограниченный — карантин! — контингент аккредитованных СМИ предупредили: по два вопроса от немецкой и украинской стороны, и аллес, работа еще не закончена. По традиции, перед мини-пресс-конференцией оба участника переговоров огласили резюме — насколько эффективным оказался этот раунд общения.

На правах хозяина, Зеленский начал с благодарностей гостье за полтора миллиона доз вакцины. И за то, что Берлин поддерживает Киев по всем ключевым вопросам. А дальше без полутонов перечислил приоритеты, от которых страна не откажется: достичь прекращения огня на Донбассе, вернуть пленных, обеспечить доступ Красного Креста в места заключения украинских жителей на неподконтрольных территориях, открыть контрольно-пропускные пункты. «Давление на Россию должно быть неизменным, и мы хотим по-прежнему видеть усилия наших партнеров на этом направлении», — заключил он.

Характеристика «Северного потока-2» как «опасного геополитического оружия Кремля» уже не оставляла сомнений —

Зеленский не намерен выглядеть перед Западом старательным учеником, которому старшие советуют начертить пару формул.

И, пожалуй, впервые из его уст вместо привычного «обретение» прозвучало «восстановление государственной независимости Украины».

Канцлер оправдывается

На таком фоне резюме от Меркель выглядело — вот уже чего не ждали эксперты! — почти попыткой самооправдания. И за то, что 30-летний юбилей независимости Украина встречает в состоянии военного конфликта, и за то, что забуксовал «нормандский формат», что на «важном событии — «Крымской платформе» не сможет присутствовать ни она, ни министр иностранных дел Германии…

«Приедет наш министр экономики и энергетики, и на полях саммита состоятся переговоры по энергетическим вопросам», — уточнила канцлер. Высказала поддержку украинской судебной реформе. Обнадежила, что новое федеральное правительство продолжит курс двустороннего сотрудничества, включая сферу энергетики. «Будет дальнейший транзит газа в Европу по украинской ГТС и после 2024 года, я об этом говорила с президентом Путиным. Мы едины с американской стороной: газ не может стать оружием», — сказала Ангела Меркель.

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Вопросы от медиа двух стран, которые удалось задать лидерам в условиях цейтнота, походили на схватку спарринг-партнеров на ринге. Немецкий журналист так сформулировал свой интерес, что Зеленскому пришлось повторно просить перевод, правильно ли понял: «Вы перед визитом сказали, что Меркель проводит политику в интересах России?»

Ответ был выстроен по прежней схеме: сначала благодарности канцлеру Германии от президента воюющей страны за все, что уже сделано, затем пожелания преемнику — сплошная конкретика. «Фрау Меркель совершенно правильно сказала — надо заниматься предметными вещами. Нам нужен украинский Черноморский флот для того, чтобы разблокировать регион. Если бы наш флот был мощным, РФ не смогла бы аннексировать Крым и сделать из туристического сердца Украины милитаризированный авианосец. И мы знаем, где Германия могла бы нас поддержать. Нам нужны снайперские винтовки и военные катера. Это большой и долгий разговор, мы поднимем его сейчас, на ланче».

Ангела Меркель лишь согласилась, что не занималась вопросами поставок оружия в Украину. «Но, как часть НАТО, мы готовы выслушать предложения».

Представитель информационного агентства УНИАН спросил у канцлера: «Вы говорите о кризисе в переговорном процессе нормандской четверки. Но не сказали, что соглашения не выполняет Россия. Почему вы не воздействуете на нее? Почему вы не хотите участвовать в «Крымской платформе» — хотите угодить России?»

«Это не так, — запротестовала гостья, вынужденная оправдываться. — Я четко сказала, что аннексия Крыма — нарушение международного права». Еще раз повторила: визит прощальный, на «Крымской платформе» будет министр экономики и энергетики, отсутствие на саммите в Киеве шефа профильного министерства связано вовсе не с немецко-российскими отношениями, а с Афганистаном…

Переговоры сторон продолжились в расширенном формате за ланчем.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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