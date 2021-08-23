Александр Цекало и Дарина Эрвин ждут ребенка: первое фото

30-летняя супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин беременна! В понедельник днем она опубликовала в сторис фото, на котором вижно ее округлившийся живот. Снимок она никак не прокомментировала, так как он говорит сам за себя.

Дарина Эрвин

Где сейчас живут супруги, неизвестно. Однако карантин весной 2020 года они пережили в США, в Лос-Анджелесе. В мае прошлого года вышел первый эпизод их совместного проекта “Сериаlist”, в котором они делают обзоры сериалов. Рассказывая о проекте, Цекало откровенно высказался об их личной жизни:

Я и моя жена Дариша, мы любим друг друга, мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал – это тоже секс. Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны.

А в июле этого года 60-летний продюсер признался, что Дарина – “его семья” и сейчас она является для него самым главным приоритетом:

Три года назад я встретил Дарину и полюбил её. Это эмоции, связанные с семьёй, с диким желанием и ощущением счастья от настоящести семьи… Меня интересует только мнение моей жены Дариши по поводу того, что происходит в этой жизни, в нашей жизни, в работе или ещё в чём-то…

Также Александр резко высказался относительно шуток своих коллег в адрес его четвертой супруги:

К сожалению, мои коллеги по “Прожекторуперисхилтон” влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его. Значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья. И сейчас, как это, может быть, для них жёстко ни прозвучало, я не смогу с ними сесть за один стол. Потому что это моя любовь, моя жизнь, моя семья, и за эту женщину, за мою жену, за Даришу, за мою девочку любимую я буду сражаться насмерть. Поэтому, если кто-то не принимает мой выбор, значит, и раньше я не особенно был ими уважаем.

Напомним, о романе Александра и художницы, актрисы казахского происхождения Дарины Эрвин, стало известно в начале 2019 года. По слухам, узами брака пара сочеталась в прошлом марте в Беверли-Хиллз, где и проживает Дарина, а после отправилась в Италию. До этого Александр был 10 лет женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой, Виктории Галушка. От этих отношений осталось двое детей.