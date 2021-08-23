Компания Microsoft представила обновленную бета-версию Windows 11

В компании Microsoft объявили о начале тестирования новой бета-версии операционной системы Windows 11. Доступ к ней уже открыт для участников программы Insider Preview.

Данная сборка вышла под кодовым названием 22000.160. Как поясняют эксперты, в новой версии операционной системы разработчик попытался исправить ряд ошибок, которые были замечены в предыдущих сборках. Насколько эффективными оказались изменения, покажут тесты ОС.

Кроме того, одиннадцатая Windows получила несколько новых функций. Например, появился таймер для выполнения задач Focus Timer в приложении «Часы». Кстати, оно изменило название. Ранее «Часы» именовались «Часы и будильники». Вероятно, в будущем появится и возможность запускать приложения из Android.