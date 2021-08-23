Компания Sony представила новый смартфон Xperia 10 III Lite

Новая облегченная версия смартфона Xperia 10 III Lite, представленная в компании Sony, вышла с поддержкой связи пятого поколения. По словам разработчиков, 5G в наше время стала обязательной опцией даже для недорогих гаджетов.

В смартфоне использована аппаратная платформа Qualcomm. На аппаратах, которые поступят в продажу, устанавливают операционную систему Android 11.

Конструкция построена вокруг процессора Snapdragon 690, обеспечивающего оперативную память 6 Гб. Объем основного накопителя составляет 64 Гб. При этом можно расширить возможности за счет карты microSD. Размер диагонали экрана – 6 дюймов. Используется камера с тремя датчиками, главный из которых обеспечивает съемку с разрешением 12 Мп. Емкость аккумулятора – 4500 мАч.