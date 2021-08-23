Арестович о переговорах Зеленского и Меркель: Остались там, где были

“Судя по пресс-конференции Зеленского и Меркель, существенного продвижения я лично не увидел. Стороны отметили свои позиции – несколько совпадает, несколько расходится. И в принципе борьба идет по тем углам, которые всегда и давно существуют. Первое: Россия – сторона конфликта. Второе – никаких переговоров с представителями так называемых “республик”, потому что они и есть коллаборационисты или российские марионетки”, – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ также отметил, что в вопросе организации встреч в нормандском формате Меркель “готова помочь по встрече политических советников в ближайшее время, но не на уровне лидеров, так как не выполнены решения парижского саммита, потому что Россия их не выполняет”.

“То есть мы остались там, где были”, – заявил Арестович.

По его словам, в вопросе выполнения Минских соглашений “украинская сторона сейчас владеет инициативой, подтверждением того является представление Кабмином в Верховную Раду закона о переходном периоде”.

“Кремль, лично [президент России Владимир] Путин уже успел сказать, что это является выходом из Минских соглашений. Но для нас это не выход из Минских соглашений, а продвижение по их реализации так, как мы их понимаем, поскольку Россия не хочет дебатировать с нами и приходить к согласию по технической и политической трактовке Минских соглашений. Проблема Минских соглашений заключается в том, что все стороны трактуют их, как хотят. И вопрос в том, что стороны должны договориться, но мы не видим доброй воли со стороны России. Ну, значит, есть добрая воля со стороны Украины”, – объяснил Арестович.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

12 июля 2021 года после переговоров с Меркель Зеленский призывал давить на Россию для проведения саммита лидеров “Нормандской четверки”. Он подчеркивал, что встреча откладывается из-за РФ.

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