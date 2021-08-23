В Одессе нашли одно из крупнейших в Украине захоронений жертв НКВД

“Поскольку могильники сейчас только локализуются, а количество жертв репрессий не подсчитывается, можно утверждать, что этот объект (далеко не единственный только в Одессе) – один из крупнейших в Украине”, – уточнили в посте.

По информации краеведа Александра Бабича, могильники находятся на территории воинской части, расположенной вплотную к полигону.

“Также исследуются те зоны, где проложены силовые электрокабели. Поэтому, о том, какой кровью в Одессе устанавливали советскую власть, можем только догадываться”, – отметили в институте национальной памяти.

https://www.facebook.com/uinppivden/posts/381597353359169

Контекст:

На бывшем спецобъекте НКВД в 1926 году было убито, по разным данным, от пяти до 20 тыс. одесситов. Об этом 24 ноября 2020 года писала “Думская”.

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