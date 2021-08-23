Зеленский о параде на День Независимости: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги

“Важный год, важные саммиты. Мы должны показать все, что есть в Украине – какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь… Считаю, что люди должны увидеть, на что государство тратило деньги”, – сказал Зеленский, напомнив об учредительном саммите Крымской платформы, который прошел сегодня.

Президент уточнил, что на параде продемонстрируют новые танки, самолеты, украинские и французские вертолеты, технику Министерства внутренних дел, в том числе – технику пограничников и спасателей.

Контекст:

В 2021 году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК “Олимпийский”.

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран уточнил 12 августа, что в этом году Украина “отходит от советской системы организации парадов”. По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой “коробки” военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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