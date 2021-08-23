 

“Буду искать новые киноприключения”. Кондратюк рассказал, почему спустя почти 10 месяцев на “5 канале” закрыли его передачу

23.08.2021, 16:08, Новости дня
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“Кондратюк у понеділок” на “5 канале” – все. Программа закрыта. Причина – телезрители “5 канала” так и не начали ее смотреть по-настоящему. Спасибо всем, кто работал со мной почти 10 месяцев, с 21 сентября 2020-го по 25 июля 2021-го. Самая короткая по времени в телеэфире моя программа. Не все же по 20 лет живут! Буду искать новые теле- и киноприключения”, – написал он. ️

https://www.facebook.com/kondratjukigor/posts/392339382249446

Контекст:

С 1999 по 2019 год Кондратюк был соавтором, продюсером и ведущим программы “Караоке на майдане”, которая в разные периоды выходила на каналах “Интер”, “1+1”, СТБ. С 2004-го по 2012 год ведущий также занимался продюсированием победителей проекта “Шанс”, среди которых были артисты Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская, Ирина Воронова. 

16 сентября в микроблоге Кондратюк сообщил, что стал ведущим программы “Кондратюк у понеділок” на “5 канале”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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