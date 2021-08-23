Интенсивные упражнения могут отсрочить прогрессирование рака простаты



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В ряде случаев при раке предстательной железы не требуется немедленная операция. При его определенных формах риск прогрессирования низок, поэтому пациентам часто назначают активное наблюдение. Они должны периодически являться на прием, и врач проверяет, растет ли опухоль. Это предупреждает или отсрочивает тяжелое хирургическое вмешательство.

Более половины таких пациентов нуждаются в операции по поводу рака простаты в течение 10 лет. Кроме того, у людей с этой опухолью повышен риск смерти от сердечно-сосудистых болезней. Поэтому врачи работают над тем, чтобы улучшить прогноз людей во время активного наблюдения. Ученые из США и Канады проверили, поможет ли физическая активность справиться с этими проблемами.

В новом исследовании приняли участие 52 пациента с раком предстательной железы, при котором показано активное наблюдение. Половина из них в течение 12 недель выполняла упражнения высокой интенсивности на беговой дорожке три раза в неделю, вторая половина не меняла образа жизни.

Ученые обнаружили, что за это время у участников из экспериментальной группы улучшились показатели сердечно-сосудистого здоровья. Маркером улучшения служили рост потребления кислорода тканями и увеличение физической силы. В контрольной группе таких изменений не наблюдали. Более того, в ней отмечали некоторое ухудшение этих параметров.

Кроме того, у людей, которые упражнялись, немного снизился уровень простатического специфического антигена (биомаркера рака простаты) в крови. Ученые считают, что интенсивные упражнения потенциально могут подавлять рост опухоли.

В будущем авторы хотят в крупном исследовании уточнить, действительно ли обнаруженные ими изменения способны продлить здоровую жизнь пациентам, за которыми ведется активное наблюдение по поводу рака простаты.

В комментарии к исследованию Неха Вапивала (Neha Vapiwala) из Пенсильванского университета написала, что эффект, который дали интенсивные упражнения без изменения диеты, производит впечатление. По ее мнению, это важные и новаторские данные.