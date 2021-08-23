Зеленский запустил обратный отсчет по возвращению Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске обратного отсчёта по возвращению Крыма в состав Украины. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита “Крымская платформа” в Киеве.
“Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве”, – сказал Зеленский.
Помимо этого глава украинского государства анонсировал принятие декларации по Крыму, подписание которой, по его мнению, может вынудить Россию начать переговоры о статусе полуострова, сообщает Ura.ru.
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