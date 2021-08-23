 

Меркель проявила неадекватность на встрече с Зеленским – политолог Погребинский

23.08.2021, 15:58, Разное
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Переговоры между Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским прошли в Киеве в минувшее воскресенье, 22 августа. Фрау Меркель посетила Украину в последний раз в качестве канцлера Германии. Президент Зеленский принял ее довольно скромно и в основном интересовался вопросами финансирования Незалежной и гарантиями безопасности для государства.

В части переговоров, касающихся выполнения Украиной Минских соглашений, Меркель проявила неадекватность, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он заявил в интервью изданию “Коммерсантъ”.

По мнению эксперта, канцлер Германии “проявила некоторую неадекватность”, когда похвалила украинские власти за отказ вести переговоры с руководством ДНР и ЛНР. Фактически Меркель призвала Киев договариваться по этому вопросу напрямую с Москвой. Немецкий политик заявила на встрече, что Россия является участником конфликта.

Погребинский уверен, что неадекватность позиции Меркель заключается в том, что она неправильно оценивает формат работы “нормандской четверки”. По словам политолога, позиция канцлера ФРГ противоречит ранее принятым Минским соглашениям. Он также отметил, что раньше Меркель не делала подобных заявлений.



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